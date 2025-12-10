Napoli, Conte: “Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Loro possono solo vincere”

Le parole di Antonio Conte a pochi minuti dalla sfida contro il Benfica, valevole per la sesta giornata di League Phase di Champions League

Il Napoli vuole infilare la sesta per sorridere anche in Europa. Dopo le cinque vittorie consecutive tra Atalanta e Juventus, che hanno riportato i campioni d’Italia in vetta alla classifica in Serie A, gli azzurri inseguono un posto per i playoff di Champions League.

A pochi minuti dalla sfida contro il Benfica, Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del momento della sua squadra: “L’allenamento che ha preceduto la preparazione è stato solo ieri. Lunedì abbiamo fatto defaticante, oggi attivazione. I ragazzi stanno bene, veniamo da ottimi risultati, sicuramente questo porta morale, energia, e noi dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, che sia tanto o poca. Come dico sempre, usciamo dal campo a testa alta e con la maglia sudata”.

Sul Da Luz, cornice della sfida: “Sappiamo le difficoltà di questo stadio e di questo avversario. Loro possono solo vincere per sperare nei playoff. Che vinca chi merita di più, e speriamo di essere noi”.