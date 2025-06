Conte e i ricordi del passato: tra Bari, Arezzo e Siena

Nel corso dell’intervista a “Buffa Talks” ai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte ha ripercorso il suo passato: tra Bari, Arezzo e Siena

Antonio Conte, nel corso dell’intervista a “Buffa Talks” su Sky Sport, ha parlato anche del suo passato sulla panchina dell’Arezzo. Esperienza che lui stesso ha definito “L’anno più importante della mia vita”. Ma non solo.

L’allenatore pugliese ha ripercorso anche gli anni a Bari e a Siena, entrambe esperienze che hanno contribuito a formare quello che è oggi l’allenatore pugliese.

Sull’Arezzo, ha dichiarato: “Per me è stato l’anno più importante in assoluto, quando prendo una squadra con nove punti di penalizzazione per il calcioscommesse, una squadra che l’anno prima era arrivata a giocarsi i playoff e che comunque aveva venduto tutti i pezzi migliori (Abbruscato, Antonini, Raimondi, Carrozzieri). Dopo nove partite in cui sbagliamo cinque rigori, son stato mandato a casa da Pieroni che era il direttore sportivo. Al mio posto era arrivato Sarri. Quando mancavano dodici partite, mi hanno richiamato. Ma nel frattempo ho utilizzato quel periodo comunque per diventare allenatore”.

Ha poi continuato: “Perché io, quando arrivo ad Arezzo, pronti-via non sono allenatore, ma uno che pensa di esserlo in virtù del fatto di essere stato allenato dai più grandi tecnici di quel periodo. Escluso Capello, io sono stato allenato da Sacchi, Trapattoni, Lippi, Ancelotti, Fascetti, Mazzone… Quindi prendo questa bella mazzata nei denti“.

L’intervista di Conte a “Buffa Talks”

Conte ha poi ripercorso gli anni a Siena, ultima panchina prima dell’arrivo alla Juventus: “Ero ritornato di nuovo in Serie B, chiamato da Giorgio Perinetti, per riportare il Siena in Serie A. Abbiamo raggiunto l’obiettivo. Sarei rimasto a Siena, facendo il mio primo anno in serie A. Invece vado alla Juventus, vinciamo subito e nasce la bellissima storia dei bianconeri, che per nove anni consecutivi dominano in serie A…”.