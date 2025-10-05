Napoli, Conte: “Stiamo mettendo le basi per il futuro. Sarà l’anno più complesso”

Le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la partita contro il Genoa.

Il Napoli di Antonio Conte vince al Diego Armando Maradona nella partita contro il Genoa, in rimonta dopo l’iniziale vantaggio firmato da Ekhator. Dopo la sfida contro il Milan, persa a San Siro, il club azzurro ha trovato i 3 punti nella partita casalinga con il Grifone, tornando in testa alla classifica insieme alla Roma, in attesa di Juventus-Milan.

Antonio Conte ha parlato a Sky Sport nell’intervista post-partita: “Noi stiamo percorrendo un percorso sconosciuto, come continuo a dire quest’anno l’anno più complesso perché con il fatto di dover giocare la Champions, l’anno scorso non avevi una rosa per fare tutti questi impegni. Rispetto alle altre, che sono già strutturate e rodate, noi ci troviamo ad affrontare una situazione nuova. Noi abbiamo vinto lo Scudetto con una rosa molto limitata. Tanti dei nuovi non sono pronti, devono carburare ed entrare in determinate dinamiche“.

Sul tridente composto da Neres, Hojlund e Politano, l’allenatore dei campioni d’Italia ha dichiarato: “David era alla prima da titolare, si è impegnato tanto, ci ha abituato a fare cose importanti. Matteo veniva da un tour de force, forse è arrivato un pochettino stanco“.

Sulle condizioni degli infortunati, invece: “Matteo ha avuto un affaticamento, ho grande rispetto per la Nazionale: si sentiranno i medici e vedranno. Lobotka? È scivolato, e si è aperto con le due gambe. Ha avvertito una fitta in zona pube e dovrà essere valutato“.

Conte: “Mi è piaciuto lo spirito”

L’allenatore è tornato anche sulle difficoltà del primo tempo e su una ripresa di grande livello: “È inevitabile che chiunque giochi contro il Napoli centuplichi le enrgie, abbiamo questo Scudetto sulla maglia, ottenuto con grande fatica. Anche noi andavamo a prenderli uomo contro uomo, solo che nel primo tempo hanno fatto gol all’unica occasione. Sicuramente partite come queste dove tutto sembra essere messo nella situazione dove puoi perdere la partita, la squadra è stata fondamentale. A me è piaciuto lo spirito, la voglia di non mollare“.

L’intervista di Conte si è conclusa così: “Anguissa? Abbiamo dei calciatori che nel ritmo ci danno degli impulsi, anche Scott ha fatto una buonissima prestazione. Sono giocatori che ci danno ritmo e forza. Nel primo tempo siamo rimasti frastornati dall’andare sotto. C’era da parte nostra tanta voglia di finire bene queste 6 partite, sarà una stagione complessa. Dobbiamo avere la voglia e lo spirito di affrontare questa stagione, stiamo mettendo le basi per il futuro“.