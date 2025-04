Le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, prima del match contro il Monza: la conferenza stampa.

A sei giornate dal termine del campionato, il Napoli resta a sole tre lunghezze di distanza dalla vetta. In una fase in cui ogni dettaglio può fare la differenza, anche una sfida apparentemente agevole come quella contro il Monza può diventare decisiva nella corsa scudetto.

La squadra di Nesta, ormai con un piede in Serie B, sembra aver perso motivazioni e convinzione. Per gli uomini di Antonio Conte, dunque, ottenere i tre punti è un imperativo, soprattutto considerando il calendario impegnativo che attende l’Inter.

I nerazzurri, reduci dalla qualificazione alle semifinali di Champions League dopo l’impresa contro il Bayern Monaco, affronteranno in rapida successione Bologna, Roma – le rivelazioni del 2025 – e poi il Milan nel derby di Coppa Italia. Una settimana ad alta intensità, in cui potrebbero lasciare per strada energie preziose e, forse, punti pesanti.

Per il Napoli potrebbe essere l’occasione giusta per riaprire la corsa al titolo. In attesa dei risultati delle rivali, cresce l’attesa per le dichiarazioni di Antonio Conte nella conferenza stampa della vigilia.

Napoli, la conferenza stampa di Conte

L’allenatore azzurro ha esordito: “Avremo l’opportunità di avvicinarci a un traguardo prestigioso e non preventivabile da inizio anno. Sappiamo benissimo che siamo lì e daremo fastidio fino alla fine. Da parte mia sono state dette tante cose a inizio anno: alcune posso confermarle, altre no. Ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare certe cose. Non voglio passare per bugiardo e ho capito che tante cose non si possono fare”.

Poi, ha continuato: “Dobbiamo continuare ad alimentare il sogno dei tifosi. Noi ci siamo e dobbiamo continuare ad alimentare questo sogno con tutte le nostre forze. Fino alla fine ci saranno ancora tanti ostacoli da superare e dobbiamo fare come adesso, non aggrappandoci a nessun alibi e fare con quello che abbiamo il massimo. I dati sono inconfutabili: siamo al secondo posto a tre punti dall’Inter, frutto di una regolarità tra casa e trasferta. Quello che ha dimostrato questa squadra. Non vinciamo fuori casa da tanto tempo e vorremmo tornare a vincere. Se siamo attaccati all’Inter vuol dire che stiamo facendo davvero un bel cammino con loro. Il calcio italiano è tornato a essere di livello”.

“Di Lorenzo deve darci una spinta in più”: le considerazioni di Conte

Infine, sui singoli: “Toccherà a Rafa Marin. Giocherà lui. Buongiorno? Non vogliamo mettere date, fretta e pressione anche se abbiamo un dato sui difensori molto difficile. Alibi zero però, domani si va per giocare la partita e vincere. Mi aspetto da Giovanni (Di Lorenzo, ndr) che ci dia una spinta in più”.