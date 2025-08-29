Napoli, Conte: “Sarà un campionato equilibrato, ci sono 7 o 8 squadre molto attrezzate”

Le parole dell’allenatore del Napoli alla vigilia della partita col Cagliari

Dopo l’esordio con vittoria sul campo del Sassuolo, il Napoli si prepara a giocare la prima partita stagionale al Maradona.

I campioni d’Italia ospiteranno il Cagliari nella gara valida per la seconda giornata di Serie A. Partita che Antonio Conte ha presentato in conferenza stampa.

L’allenatore ha però iniziato commentando il sorteggio di Champions League, che vede di nuovo gli azzurri al via: “Parlo a nome del Napoli. Siamo molto contenti di giocare questa manifestazione, è la massima manifestazione a cui una squadra può partecipare. C’è entusiasmo e voglia. Ma anche umiltà, cercando di imparare dai maestri di questa competizione. Per poterli un giorno superare. Ora siamo concentrati sul campionato. Il nostro focus è sul Cagliari“.

E quindi, l’attenzione è poi tornata sul campionato: “Sarà un campionato molto difficile, in questo campionato ci sarà grande equilibrio. Vedo 7 o 8 squadre molto attrezzate, ci sarà da lavorare“.

Napoli, Conte: “Nun scordamoce u passat”

Sulla partita col Cagliari, la prima domanda è stata su chi giocherà tra Meret e Milinkovic-Savic: “Col portiere dovrete aspettare… Loro sanno benissimo chi inizierà domani. Quest’anno siamo più strutturati in porta e siamo contenti“.

Poi, sul ritorno al Maradona, Conte ha detto: “Sarà una gioia ritrovarsi dopo tre mesi con i tifosi al Maradona dopo la festa scudetto. Momenti di grande gioia e felicità estrema per tutto l’ambiente. Ci ritroviamo tutti allo stadio e dobbiamo farlo con la stessa voglia e determinazione. Importante sarà il connubio che c’è sempre stato tra i tifosi e la squadra continui a esserci perché quello sarà il dodicesimo uomo in campo. Quello che è stato è stato, nun scordamoce u passat, come si dice. Domani ritorniamo nel nostro stadio e mi aspetto unione e unità d’intenti”.

Conte: “Buongiorno si sta avvicinando al rientro”

L’allenatore ha poi parlato di ciò che si aspetta dalla partita: “Mi aspetto la giusta concentrazione, quella cattiveria che ci abbiamo messo lo scorso 23 maggio. Eravamo una squadra entrata in campo sapendo cosa fare. Domani arriverà una squadra che vorrà confermare quanto di buono fatto con la Fiorentina. Se pensiamo di essere il Napoli con lo scudetto sulla maglia, commettiamo un errore. Se andiamo con la giusta determinazione, cercheremo di fare un’ottima prestazione“.

Infine, ha chiuso sulle condizioni di Buongiorno: “Ha fatto dei passi importanti sulla via del recupero, ha subito un’operazione, ora lo vedo più sciolto in allenamento. Si sta avvicinando al rientro“.