Dopo tre pareggi consecutivi, il Napoli di Antonio Conte fa visita al Como e proverà a tornare alla vittoria: le ultime sul modulo azzurro

Grazie al pareggio dell’Olimpico contro la Lazio, il Napoli di Antonio Conte è salito a più due sull’Inter, sconfitta all’Allianz Stadium contro la Juventus,

Il prossimo 2 marzo, Napoli e Inter si sfideranno al Maradona nella gara di ritorno che tanto dirà sulla lotta scudetto (I calendari a confronto).

Prima di pensare a quella sfida, però, il Napoli di Antonio Conte sarà atteso dalla delicata trasferta del Sinigaglia contro il Como di Cesc Fabregas.

In vista della sfida, in programma domenica 23 febbraio alle ore 12:30, gli azzurri sperano in qualche recupero, che sarà importante anche per la scelta del modulo.

Como-Napoli, Conte studia il modulo

A causa delle assenze di Mathias Olivera, Leonardo Spinazzola e David Neres, Antonio Conte ha rispolverato la difesa a tre nella sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Vista l’emergenza, sull’out di sinistra si sono alternati Pasquale Mazzocchi e Matteo Politano.

In vista della sfida contro il Como, Antonio Conte ha il dubbio: confermare il 3-5-2 o tornare al 4-3-3. Tanto dipenderà dai recuperi. Nel caso in cui dovessero esserci i rientri sulla sinistra, l’ex Inter e Juventus potrebbe anche optare per il ritorno alla difesa a 4. Per il momento, Leonardo Spinazzola sembra il più vicino al recupero. Il Napoli e Antonio Conte aspettano buone notizie dall’infermeria. Il 3-5-2, intanto, ha esaltato Giacomo Raspadori, autore del gol del momentaneo 1-1 contro la Lazio.

