Le parole dell’allenatore del club azzurro al termine della partita contro il Como

Termina senza reti la partita tra Napoli e Como valida per la decima giornata di Serie A.

Regna l’equilibrio tra la squadra di Antonio Conte e quella di Cesc Fabregas.

Al termine del match l’allenatore del Napoli ha parlato così a Dazn: “Ho visto una partita giocata a livelli alti, intensi. Lori possono recriminare sul rigore ma nel secondo tempo meritavamo di più. Oggi il Como è una realtà, sta facendo grandi cose. Complimenti a loro ma anche a noi per aver fatto una prestazione seria”.

Poi si è soffermato sulla situazione infortunati: “Anche oggi abbiamo avuto due infortuni, ci siamo dovuti inventare Elmas in quella posizione e ha fatto una prestazione di spessore. Stesso discorso per Miguel (Gutierrez), sono state due prestazioni che mi hanno soddisfatto anche in ottica futura”.

Le parole di Antonio Conte

Antonio Conte ha poi commentato le parole di Cesc Fabregas: “Hanno fatto una buonissima partita ma non scordiamoci i risultati del Como di quest’anno. Non stiamo parlando di una piccola. Oltre il rigore comunque non ricordo parate del nostro portiere e penso che tutto sommato è un risultato giusto. Nel secondo tempo siamo stati molto migliori noi”.

Infine, si è soffermato su Romelu Lukaku: “Non so quando rientra, bisogna chiederlo ai medici. Sta cercando di assorbire questo infortunio grave, la sua presenza comunque fa sempre bene sia a lui che a noi. Siamo cintenti di averlo rivisto”.