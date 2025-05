Archiviato il quarto scudetto della propria storia il Napoli inizia a programmare il futuro del club a partire dall’allenatore: le ultime

In casa Napoli si va sempre di più verso la fine del rapporto con Conte. Dopo la visita al Papa si terrà un incontro per fare il punto tra la società e l’allenatore pugliese ma la volontà, le manovre e le sensazioni vanno in una direzione.

La relazione dovrebbe finire senza strappi, resterebbe comunque un rapporto familiare. Le motivazioni dietro a questa decisione sono diverse e non riguardano solamente il lato economico e di mercato.

La prima scelta del club azzurro è Massimiliano Allegri. La volontà del Napoli è quella di chiudere subito per evitare possibili inserimenti dell’Inter dopo la finale di Champions League e del Milan.

Per De Bruyne la volontà rimane forte di sistemare e definire tutto nei dettagli come già raccontato in questi giorni.