Napoli, Conte: “Primo posto? Ho calciatori che sono delle spugne” | LIVE

Le parole di Antonio Conte alla vigilia della sfida dell’Olimpico contro la Lazio.

Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad un altro weekend importante del campionato di Serie A. Dopo i due pareggi consecutivi contro Roma e Udinese, entrambi terminati con il risultato di 1-1, l’occasione di tornare ai tre punti si presenta all’Olimpico di Roma.

Nemmeno due settimane dopo la sfida ai giallorossi e il gol di Angelino che ha chiuso in pareggio il match, il Napoli si ripresenta nella capitale. Questa volta l’avversario sarà la Lazio di Marco Baroni, già affrontata due volte quest’anno da Conte e i suoi.

Entrambe le volte è arrivata una sconfitta, anche se in due competizioni diverse. La prima è costata l’eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia, mentre la seconda è stata di campionato.

Un avversario, quindi, che si preannuncia come uno dei più complicati per il Napoli in questa stagione. Nella consueta conferenza stampa di vigilia ha parlato Antonio Conte. Di seguito le sue parole.

Napoli, le parole di Conte

Conte ha aperto la conferenza stampa dichiarando: “Quello che conta è il lavoro che è stato fatto, abbiamo un gruppo di calciatori che hanno sposato subito questo verbo ed è quello che ci porta ad avere questa classifica nonostante ci siano, ci sono e ci saranno situazioni dove ci sarà da sopperire”.

Sui cambiamenti tattici: “E’ una grande opportunità per tutti i calciatori, ho sempre grande fiducia in tutti e gli dico sempre di non deprimersi se vedono cattivi voti sui giornali. Raspadori? Se dovesse toccare a lui sarà pronto”

