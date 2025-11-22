Napoli, Conte: “Soddisfatto per la vittoria. Non avevo bisogno di riprendermi la squadra “

Antonio Conte (imago)

Le parole dell’allenatore del Napoli Antonio Conte al termine del match tra Napoli e Atalanta, match valevole per la 12ª giornata

Si è conclusa poco fa la sfida tra Napoli e Atalanta, valida per la 12ª giornata di Serie A. Il match si è chiuso sul risultato di 3-1

Il Napoli di Conte arrivava da 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5. Grazie alla vittoria di stasera il Napoli sale a 25 punti e momentaneo primo posto in classifica.

Esordio difficile invece per Raffaele Palladino sulla panchina dell’Atalanta. Dopo un primo tempo concluso sul 3-0 per i padroni di casa, la squadra nerazzurra si è ripresa nel secondo soprattutto grazie all’ingresso di Scamacca.

Ecco le parole dell’allenatore degli azzurri al termine del match.

Napoli, le parole di Antonio Conte

Conte ha iniziato così: “L’infortunio di Anguissa mi ha portato a fare delle riflessioni. A centrocampo siamo rimasti in pochi. Elmass è un jolly più che centrocampista anche se sta facendo bene”.

Ha poi analizzato la partita della sua squadra: “Siamo soddisfatti per la vittoria, nel primo tempo abbiamo portato ritmi alti, anche nel secondo abbiamo avuto una pressione alta. Potevamo fare meglio nella gestione della palla ma abbiamo vinto contro una squadra forte. Sicuramente c’è stata grande energia e elettricità questa sera”.

Antonio Conte (imago)

Napoli, Conte: “Ho un rapporto forte con i miei giocatori”

Conte ha poi parlato del rapporto che ha con i propri giocatori: “Ci sono aspetti che preoccupano più chi è all’esterno. Io ho un rapporto forte con i giocatori, ci diamo sempre la verità, io sono molto vero e non ho maschere. Non avevo bisogno di riprendermi la squadra. Stavano con me, stanno con me e staranno sempre con me. E io starò sempre con loro, a prescindere da tutto e da tutti. Sanno di avere davanti una persona onesta che non ha maschere. Sono uno che si espone, cosa che tanti non hanno il coraggio di fare. Sanno che niente e nessuno potrà mai incrinare il nostro rapporto”.

Infine ha concluso: “Potranno succedere tante cose ma il nostro rapporto sarà semore molto forte. Dopo Bologna ho pensato di non riuscire a tirare fuori il massimo da loro e mi sono preso la responsabilità. Spesso poi ci si dimentica di Anguissa, Lukaku, Gilmour, De Bruyne fuori. Queste cose non vengono messe in conto, si cerca di andare più sul gossip che i fatti reali“.