L’intervista di Antonio Conte al termine di Milan-Napoli, gara valida per la 5ª giornata di Seria A

La domenica della quinta giornata di Serie A si è chiusa con Milan-Napoli. Il risultato finale dice 2-1 per i rossoneri di Allegri, maturato grazie alle reti di Alexis Saelemaekers e Pulisic. A poco serve la rete su rigore di Kevin De Bruyne.

Al termine dei 90′ di San Siro, i protagonisti hanno commentato la gara appena giocata. Nel post partita ha parlato anche Antonio Conte, allenatore del Napoli, che ha rilasciato un’intervista a Dazn.

L’allenatore azzurro ha esordito: “Dispiace aver concesso subito un gol. Diciamo che partire a San Siro e andare sotto in 3 minuti non è semplice. La squadra mi è piaciuta, abbiamo pressato alti e creato delle situazioni da gol. C’è da lavorare e migliorare perché ultimamente abbiamo concesso qualche gol in più: con il Pisa, oggi e contro la Fiorentina. La prestazione mi è piaciuta, contro una squadra tosta e forte fisicamente, che se si chiude diventa molto difficile“.

E ancora: “Partiamo dal presupposto che questa è la prima sconfitta su 5 partite, ricevuta a San Siro contro il Milan, non contro l’ultima della classe. Il Milan ha della qualità importante in mezzo al campo e davanti, ci sta che segnino 2 gol. Sul 2-0 era dura, nonostante tutto ci siamo messi a giocare e a fare quello per cui lavoriamo. Abbiamo aggredito alto, preso delle palle e creato delle situazioni. Alla fine devi anche fare gol“.

Milan-Napoli, l’intervista post partita di Conte

Conte ha poi parlato di Marianucci: “Luca è un calciatore che è stato comprato dal Napoli, fa parte della rosa. Non è in lista Champions ma si sta allenando bene e si è guadagnato questa possibilità di giocare. Ha grandi potenzialità e ha dimostrato che può stare nella nostra rosa. Oggi ha meritato la chance“. Sul resto della difesa: “Di Lorenzo è squalificato, per Spinazzola e Olivera bisogna vedere… quando si gioca ogni 3 giorni e c’è un periodo che colpisce la difesa, alla fine devi fare delle valutazioni attente. Come ho detto, la fortuna nostra passerà dalla crescita dei ragazzi che sono arrivati quest’anno. Hanno buone prospettive, ma non sono arrivati al posto dei titolari. Hanno bisogno di tempo e di crescere, che avviene anche attraverso partite ufficiali“.

“Sono contento della prestazione di Marianucci, lo aiuterà a crescere. Con Gutierrez abbiamo forzato la situazione perché non c’erano terzini sinistri“. In chiusura, un commento sui cambi: “Ho cercato di mettere giocatori freschi per l’1 vs 1, visto che il Milan si chiudeva molto. Ho cambiato l’attaccante con Lucca. Uno fa i cambi per cercare di fare qualcosa di buono e penso siano stati cambi giusti“. In particolare su De Bruyne: “Spero fosse contrariato per la prestazione. Se lo ha fatto per la sostituzione, ha preso proprio la persona sbagliata“.