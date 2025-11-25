Antonio Conte (imago)

Le parole di Antonio Conte al termine del match tra Napoli e Qarabag, match valevole per la quinta giornata di Champions League

Il Napoli di Antonio Conte vince contro il Qarabag per 2-0 nella quinta giornata della League Phase di Champions League.

Decisivi per la vittoria sono stati il gol di McTominay e l’autogol di Jankovic. Gli azzurri salgono così a 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Sette sono i punti anche del Qarabag, ottenuti grazie alle due vittorie contro Benfica e Copenhagen, oltre al pareggio casalingo contro il Chelsea.

Di seguito le parole dell’allenatore del Napoli al termine del match ai microfoni di SkySport

Napoli, le parole di Conte

L’allenatore azzurro ha cominciato dicendo: “Era una serata speciale per Napoli, per il Napoli e per i napoletani. Maradona rappresenta qualcosa di difficile da spiegare se non sei di Napoli. Ci tenevamo a rendere onore a questa giornata, che comunque è una giornata triste essendo il quinto anno dalla sua morte, ma c’era una bella energia”.

Conte ha poi continuato: “Il Napoli non era morto, quindi non è questione di essere vivi o meno. Bisognava continuare a lavorare, poi le partite si possono vincere o non vincere. Noi dobbiamo sempre dare tutto, anche se questo è un momento di difficoltà per gli infortuni. In panchina c’erano 7 giocatori, di cui due portieri e due giovani come Ambrosino e Vergara. Se non hai tanti calciatori devi comunque trovare soluzioni diverse e sfruttare sempre gli stessi”.

Napoli, Conte: “L’energia è troppo importante”

Conte ha proseguito: “L’energia è troppo importante, e io devo essere il primo a trasmetterla. Dopo Bologna mi sono preso la responsabilità per non averlo fatto. Dobbiamo essere uniti, squadra e saper anche soffrire per un obiettivo e dovremo continuare a farlo. Da inizio anno stiamo rincorrendo con tanti indisponibili. Io non posso controllare tutte le situazioni: ieri ci siamo allenati 15′ perché poi si è allagato il campo e Gutierrez ha preso una distorsione, sono situazioni incontrollabili”.

In conferenza stampa ha poi proseguito: “In questi momenti di difficoltà ci stiamo responsabilizzando di più per sopperire a certi infortuni. Neres sta vivendo un momento ottimo, l’anno scorso è stato fondamentale. Anche Lang ha fatto una grande partita. Sto vedendo grande spirito nelle due fasi”.