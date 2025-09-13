Napoli, Conte: “Venire qui e vincere questa partita ci deve fare gioia e forza”

Le parole di Antonio Conte al termine della sfida tra Fiorentina e Napoli.

Termina sul 3-1 la sfida tra Fiorentina e Napoli, valida per la terza giornata di campionato. Decisive le reti di De Bruyne, Hojlund e Beukema che hanno assegnato i tre punti alla squadra di Conte.

Gli azzurri con questo successo restano a punteggio pieno con 9 punti in 3 gare.

I viola, invece, restano a due punti in 3 gare.

Nel post partita l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il match.

Napoli, l’intervista post partita

Antonio Conte ha cominciato l’intervista parlando di Hojlund: “Ha 22 anni, l’abbiamo preso dallo United. Conoscevamo le sue doti. Può ancora crescere e migliorare però è un ragazzo che ha buonissime prospettive. Abbiamo preso Hojlund per sostituire Romelu. Il Napoli oggi la partita l’ha fatta al di là dell’attacco. C’è bisogno anche di chi tiene la palla e di chi attacca lo spazio“.

L’allenatore del Napoli ha, poi, continuato: “Siamo stati molto attenti e concentrati, abbiamo fatto giocare pochissimo la Fiorentina perché andavamo alti a prenderli. La Fiorentina sono anni che è strutturata per fare grandi competizioni e spesso e volentieri arriva alla fine. E ha giocatori bravi non bravini. Chi arriva nelle finali europee non può pensare di arrivarci con giocatori bravini“.

Napoli, le parole di Conte

Conte ha concluso: “Venire qui e vincere questa partita ci deve fare gioia e forza. Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. I ragazzi sanno dove devono migliorare anche perché la parte finale poteva essere migliore“.