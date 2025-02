Conte ritrova l’Inter: le frasi più famose da allenatore dei nerazzurri

Dopo i due anni trascorsi a Milano Conte ritrova i nerazzurri da avversario: le frasi più celebri da allenatore dell’Inter.

La sfida dello stadio “Maradona” tra Napoli e Inter mette una di fronte all’altra le due squadre che si stanno giocando lo scudetto.

Da una parte ci sono i campani, che dopo la cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain stanno passando un primo momento di difficoltà di risultati. 3 punti nelle ultime 4 partite contro Roma, Udinese, Lazio e Como hanno comportato la perdita del primo posto.

Prima posizione occupata proprio dai nerazzurri che hanno sfruttato al meglio l’occasione recuperando terreno. La distanza è solamente di un punto, in un campionato di Serie A nel quale tutto può ancora succedere.

Uno che di scudetti se ne intende è Antonio Conte. L’attuale allenatore del Napoli, dopo i tre scudetti con la Juventus, ha vinto il tricolore nel 2021 proprio da allenatore dell’Inter. Forza fisica e dialettica sono le sue caratteristiche principali. A tal proposito, ripercorriamo insieme le frasi più famose pronunciate sulla panchina dei nerazzurri.

“Niente più pazza Inter”

Conte diventò allenatore dell’Inter il 31 maggio 2019. Nel video di presentazione pubblicato dall’Inter rispose così a Zhang: “Mister sei pronto per la pazza Inter? No, niente pazzie, basta pazza Inter”. Poco più tardi, nella conferenza stampa di presentazione, dichiarò: “Devo avere la percezione di avere anche solo l’1% di possibilità di vincere”. E quel giorno continuò: “Io il top player dell’Inter? Ringrazio Marotta ma i top player dobbiamo averli in campo”

Prima del debutto in amichevole, poi. dichiarò: “Mercato? Siamo in ritardo, diamoci una mossa. Chi ha tempo non aspetti tempo”. Iniziò il campionato con la vittoria per 4-0 sul Lecce, al termine della quale disse: “Non dobbiamo essere scintilla, dobbiamo diventare dinamite”. Il 14 di settembre l’Inter è prima in classifica: “Conosco il vostro giochino, ci state sollevando perché volete dare la mazzata quando qualcosa andrà storto”.

“In Italia non stiamo bene”

Il 5 novembre 2019, dopo la sconfitta contro il BVB: “Mi sono stufato di dire sempre le stesse cose, venisse qualche dirigente a dire qualcosa”. Dopo Fiorentina-Inter: “Mi ritrovo la notizia delle minacce con pallottole senza neanche saperlo e sento parlare di rispetto.. In Italia non stiamo bene”. Dopo Inter-Atalanta: “Abbiamo una rosa corta e risicata, siamo lì primi in classifica ma stiamo raschiando il fondo del barile”

Nel post di Verona-Inter, il 9 luglio 2020, spiegò: “A fine anno farò le mie considerazioni così come le farà il club sul lavoro che ho fatto”. Dopo Atalanta-Inter, ultimo match del campionato: “Se si vuole ridurre il gap con la Juventus bisogna essere forti in campo ma soprattutto fuori”.