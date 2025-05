Da Conte a De Bruyne: il punto sul Napoli campione

Il Napoli è Campione d’Italia per la quarta volta nella storia. Da Antonio Conte a Kevin De Bruyne: il punto sul futuro

Vittoria e futuro. Il Napoli sta vivendo ore di festa per la vittoria del quarto scudetto della propria storia, firmato Antonio Conte.

Un anno dopo il suo arrivo, l’allenatore pugliese ha riportato il tricolore a Napoli dopo due stagioni. E il futuro? Un rebus da sciogliere. In fretta.

Gli azzurri guardano già alla prossima stagione: dopo Scott McTominay, il primo grande rinforzo potrebbe arrivare ancora dalla Premier League.

Kevin De Bruyne ha aperto in maniera totale agli azzurri. E mentre il Napoli e Antonio Conte si preparano a vivere la meritata festa scudetto (Clicca qui per il programma completo), si pianifica già il futuro. E gli scenari sono diversi.

Conte-Napoli, incontro in programma

La panchina al centro dei discorsi. Un anno a Napoli e subito lo scudetto, il quinto in sei stagioni in Serie A, per Antonio Conte. Un duello a distanza con l’Inter vinto all’ultima giornata, grazie ai gol di McTominay e Lukaku, voluti fortemente la scorsa estate estate. E adesso? Antonio Conte ha ancora due anni di contratto, ma il suo futuro è tutto da scrivere.

Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna hanno in programma un incontro con Antonio Conte. Sul tavolo c’è il futuro a Napoli. La stima tra le parti è tanta, ma sono diversi i presupposti che devono convergere per poter continuare assieme. L’ex Juventus e Inter si trova benissimo a Napoli e ha un grande rapporto con società, piazza e ambiente. Comunque sarà necessario incontrarsi e fare il punto. E poi prendere una decisione.

Napoli, apertura totale di Kevin De Bruyne

Conte punto interrogativo, Kevin De Bruyne che apre. Il belga ha dato l’ok al Napoli (Clicca qui per i dettagli) e ora si dovrà lavorare per trovare l’accordo economico. La palla passa alla società di Aurelio De Laurentiis, che dovrà soddisfare le richieste del centrocampista che presto saluterà il Manchester City. Un futuro da scrivere adesso per il Napoli. Che guarda già avanti, anche a poche ore da una storica vittoria.