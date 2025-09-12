Napoli, Conte: “Sarà una stagione complessa, adesso è il momento della verità”

Le parole di Antonio Conte alla vigilia del match contro la Fiorentina.

A chiudere il sabato della terza giornata di Serie A ci sarà la sfida tra Fiorentina e Napoli, in programma alle 20.45 al Franchi di Firenze.

Alla vigilia, Antonio Conte ha presentato il match in conferenza stampa. L’allenatore non ha nascosto le difficoltà che ci saranno viste le settimane piene di impegni considerando anche gli appuntamenti in Champions League.

“Adesso è il momento della verità perché inizieremo a giocare ogni tre giorni. Sarà una stagione complessa per noi perché nelle prime due partite ci siamo basati sulle certezze dello scorso anno adesso però dobbiamo inserire i ragazzi nuovi. Ci vorrà pazienza e comprensione nell’eventualità dovessero esserci degli errori“, ha esordito.

Ha continuato poi: “Questo sarà l’anno più complesso perché sono arrivati tanti ragazzi nuovi in una piazza importante come Napoli. Questo deriva anche dalle aspettative dello Scudetto, che non era in previsione“.

Napoli, le parole di Conte

Sui possibili infortunati ha commentato: “Sul mercato abbiamo cercato di prepararci all’eventualità di avere diversi infortuni visto che giochiamo ogni tre giorni. Buongiorno viene da un’operazione. Aveva recuperato, l’ho mandato in campo contro il Cagliari e ha lavorato in queste settimane. Ora è pronto per giocare. Ovviamente gli manca il campo perché è da tanto che non parte titolare“.

Infine ha concluso con un focus sui singoli: “Sapete che c’è stato l’infortunio di Lukaku e abbiamo dovuto sopperire a questo infortunio. Detto ciò, Elmas è stato preso perché è duttile, può coprire molti ruoli, non solo l’esterno ma anche il centrocampista. Anguissa? Ha giocato martedì, ci ha messo un poco per tornare. Ieri e oggi si è allenato ed è a disposizione. Sta bene e non ha avuto nessun problema in Nazionale“.