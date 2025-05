Napoli-Cagliari, la conferenza stampa di Antonio Conte

Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima gara di campionato del Napoli contro il Cagliari.

L’ultimo atto, quello decisivo. Il Napoli si prepara alla gara più importante della stagione contro il Cagliari, quella che potrebbe regalare il secondo Scudetto in tre anni (il quarto nella storia del club).

In un Maradona sold out, la squadra di Antonio Conte è padrona del proprio destino visto il vantaggio di un punto in classifica contro l’Inter.

Attenzione però a sottovalutare il Cagliari che, dopo aver conquistato l’aritmetica salvezza con un turno d’anticipo battendo 3-0 il Venezia, ora vuole chiudere al 14ª in classifica.

Lo sa bene anche lo stesso Antonio Conte che conosce le insidie di questa partita.

Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Cagliari

Antonio Conte parlerà in conferenza stampa a partire dalle ore 14:30 di giovedì 22 maggio rispondendo alle domande dei giornalisti presenti.

La gara del Napoli contro il Cagliari è in programma venerdì 23 alle ore 20:45, in contemporanea con quella dell’Inter a Como.