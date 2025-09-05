La CONMEBOL ha escluso l’Independiente dalla Coppa Sudamericana dopo gli scontri tra tifoserie contro l’Universidad de Chile: gli aggiornamenti

Il 21 agosto vi avevamo raccontato degli scontri e dei gravi incidenti accaduti nel corso della gara tra Independientee Universidad de Chile. Partita, quella dello scorso 20 agosto, che era valida per gli ottavi di finale della Coppa Sudamericana.

Episodi che erano iniziati sugli spalti dello stadio di Avellaneda (provincia di Buenos Aires) nei primi minuti del secondo tempo, dopo una serie di provocazioni tra le due tifoserie argentine e cilene, e che avevano portato a un bilancio di decine di feriti e centinaia di arresti.

Dopo la sospensione della gara, la CONMEBOL aveva annunciato la decisione di non voler riprendere o far rigiocare il match. Con il risultato che sarebbe stato deciso a tavolino.

Venerdì 5 settembre, la Confederazione sudamericana del calcio ha comunicato la definitiva squalifica dell’Independiente dalla Coppa Sudamericana.

Coppa Sudamericana, fuori l’Independiente

L’Universidad de Chile giocherà dunque i quarti di finale, contro l’Alianza Lima. Ma dovrà farlo senza tifosi, per sette partite in casa e altre sette in trasferta.

In più, le due formazioni dovranno pagare multe di 250mila dollari, oltre all’imposizione di esporre un cartello con la scritta: “Basta razzismo, discriminazione e violenza“.