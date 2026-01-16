Conference League, il sorteggio dei playoff: la Fiorentina affronterà lo Jagiellonia
La Conference League si prepara alla prossima fase con il sorteggio dei playoff: il programma e l’avversario della Fiorentina
Si avvicina la prossima fase della Conference League, con il sorteggio dei playoff a eliminazione diretta. Oggi, 16 gennaio, saranno resi noti gli accoppiamenti per gli spareggi a Nyon. L’inizio del sorteggio è previsto per le 13:00.
Occhi puntati sulla Fiorentina, che dopo aver concluso al quindicesimo posto la League Phase si presenta come testa di serie.
I viola affronteranno lo Jagiellonia, e disputeranno due gare, in programma il 19 e il 26 febbraio. La UEFA comunicherà il calendario completo dopo la fine sorteggio, nei prossimi giorni.
Di seguito l’elenco completo degli abbinamenti per i playoff di Conference League.
Conference League, gli accoppiamenti dei playoff
La Fiorentina, come anticipato, affronterà lo Jagiellonia, disputando l’andata fuori casa e il ritorno al Franchi. In caso di vittoria al termine del doppio confronto, la squadra di Vanoli affronterebbe una tra Strasburgo e Rakow. Ecco gli accoppiamenti degli spareggi di Conference League.
- Sigma Olomuc (24) – Losanna (9)
- Zrinjski( 23) – Crystal Palace (10)
- KuPS (21) – Lech Poznan (11)
- Shkhendija (22) – Samsunspor (12)
- Noah (19) – AZ Alkmaar (14)
- Drita (20) – Celje(13)
- Jagiellonia (17) – Fiorentina (15)
- Omonia (18) – Rijeka (16)