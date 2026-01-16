Questo sito contribuisce all'audience di

Conference League, il sorteggio dei playoff: la Fiorentina affronterà lo Jagiellonia

Redazione 16 Gennaio 2026
Trofeo Conference League (IMAGO)

La Conference League si prepara alla prossima fase con il sorteggio dei playoff: il programma e l’avversario della Fiorentina

Si avvicina la prossima fase della Conference League, con il sorteggio dei playoff a eliminazione diretta. Oggi, 16 gennaio, saranno resi noti gli accoppiamenti per gli spareggi a Nyon. L’inizio del sorteggio è previsto per le 13:00.

Occhi puntati sulla Fiorentina, che dopo aver concluso al quindicesimo posto la League Phase si presenta come testa di serie.

I viola affronteranno lo Jagiellonia, e disputeranno due gare, in programma il 19 e il 26 febbraio. La UEFA comunicherà il calendario completo dopo la fine sorteggio, nei prossimi giorni.

Di seguito l’elenco completo degli abbinamenti per i playoff di Conference League.

Conference League, gli accoppiamenti dei playoff

La Fiorentina, come anticipato, affronterà lo Jagiellonia, disputando l’andata fuori casa e il ritorno al Franchi. In caso di vittoria al termine del doppio confronto, la squadra di Vanoli affronterebbe una tra Strasburgo e Rakow. Ecco gli accoppiamenti degli spareggi di Conference League.

  • Sigma Olomuc (24) – Losanna (9)
  • Zrinjski( 23) – Crystal Palace (10)
  • KuPS (21) – Lech Poznan (11)
  • Shkhendija (22) – Samsunspor (12)
  • Noah (19) – AZ Alkmaar (14)
  • Drita (20) – Celje(13)
  • Jagiellonia (17) – Fiorentina (15)
  • Omonia (18) – Rijeka (16)