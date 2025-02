Terminati i playoff, è tempo di sorteggi. Alle ore 14, la Fiorentina scoprirà l’avversario per gli ottavi di finale in Conference League

Ora si fa sul serio. Lasciati alle spalle i playoff, si entra nella fase più calda delle competizioni europee. Anche in Conference League, è tempo di ottavi di finale.

Alle ore 14 in diretta da Nyon, la Fiorentina scoprirà il prossimo avversario da affrontare. Inoltre, verrà definito anche il “tabellone tennistico” fino alla finale del 28 maggio a Wroclaw, in Polonia.

Queste, le 16 squadre qualificate agli ottavi della competizione: Chelsea, Vitória Guimaraes, Fiorentina, Rapid Vienna, Djurgårdens, Lugano, Legia Varsavia e Cercle Brugge.

Dopo gli spareggi si sono aggiunte: Pafos, Betis, Copenaghen, Borac, Jagiellonia, Panathinaikos, Celje e Molde.

Conference League, come funziona il sorteggio

Come spiegato dal sito ufficiale della UEFA, il sorteggio degli ottavi di Conference League sarà così strutturato: “I club vengono accoppiati in base alla loro posizione nella fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8). I club di ogni coppia di teste di serie vengono sorteggiati in una delle due posizioni degli ottavi contro la relativa vincitrice degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, la cui posizione era stata determinata dal sorteggio degli spareggi.

Per il sorteggio vengono preparate quattro urne. Le palline contenenti i nomi di ogni coppia di teste di serie vengono posizionate nelle corrispondenti urne, contrassegnate in base alla classifica della fase campionato. Il sorteggio assegna il lato del tabellone per tutte le teste di serie, iniziando con le squadre classificate al 7°/8° e finendo con le squadre al 1°/2° posto. Viene estratta un pallina dall’urna contenente le prime due squadre pertinenti (ovvero quelle classificate al 7° e 8° posto) e la pallina viene aperta per mostrare la squadra. La prima estratta viene posizionata nel posto riservato sul lato argento del tabellone (vedere grafico sopra). L’altra testa di serie viene quindi estratta, mostrata e posizionata nel posto riservato sul lato verde del tabellone (vedere sopra). La procedura viene ripetuta con le restanti teste di serie. In linea di principio, le teste di serie giocano il ritorno in casa”.

Conference League, il possibile avversario della Fiorentina

Chi potrebbe affrontare la squadra di Palladino? Ci sono due possibili opzioni: il Borac Banja Luka (che ha eliminato l’Olimpija Lubiana) e il Panathinaikos (che ha sconfitto il Vikingur).

Essendo passata come testa di serie, la Fiorentina disputerà la gara di ritorno in casa.