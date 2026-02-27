Conference League, sorteggio delle fasi finali: quando sarà e come funziona

Ecco quando sarà e come funziona il sorteggio delle fasi finali della Conference League.

Serata di verdetti in Conference League. Nella serata di giovedì 26 febbraio altre 8 squadre hanno ottenuto un pass per gli ottavi di finale di Conference League.

Tra queste c’è la Fiorentina. I viola hanno perso 2-4 contro il Jagiellonia ma, grazie al successo per 0-3 all’andata, sono riusciti a qualificarsi per la fase successiva.

Ora è tempo di pensare anche ai sorteggi che decideranno gli accoppiamenti per le ultime fasi della competizione europea.

Ecco, di seguito, come funzionerà il sorteggio di Nyon.

Conference League, ecco come funziona il sorteggio delle fasi finali

Come ha spiegato la UEFA, saranno preparate quattro urne, con le palline contenenti i nomi di ciascuna coppia di squadre teste di serie collocate nelle urne contrassegnate corrispondenti in base alla classifica della fase campionato. Il sorteggio assegnerà il lato del tabellone a tutte le squadre teste di serie, iniziando dalle squadre classificate 7/8 e terminando con le squadre 1/2. Una pallina sarà estratta dall’urna contenente le due squadre (cioè le squadre classificate 7 e 8) e aperta per mostrare la squadra. La prima squadra estratta da questa urna sarà collocata nel posto riservatole sul lato argento del tabellone. L’altra squadra testa di serie dell’accoppiamento sarà quindi estratta e mostrata, per poi essere assegnata al posto riservatole sul lato verde del tabellone. La stessa procedura sarà eseguita con le restanti squadre teste di serie.

Le squadre qualificate, dagli ottavi di finale seguono il percorso del tabellone fino alla finale e, come nei turni precedenti, la squadra nella riga inferiore di ogni accoppiamento giocherà la partita di ritorno del relativo turno in casa. La vincitrice della semifinale sul lato argento del tabellone è designata come squadra di casa nominale per la finale.

Conference League, le date delle fasi finali

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)