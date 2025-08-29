Sorteggio Conference League: le avversarie della Fiorentina
Gli accoppiamenti della Conference League 2025/2026: tutte le avversarie della Fiorentina, in corsa per il titolo
Dalla Fiorentina al Crystal Palace. Ma anche Strasburgo, Rayo Vallecan, Mainz e tante altre formazioni.
Queste sono solo alcune delle squadre che formeranno il roster della prossima Conference League.
Formazioni che andranno alla ricerca della vittoria della coppa, come successo la scorsa stagione al Chelsea.
Di seguito tutte le avversarie della Fiorentina, unica italiana presente nella competizione. Da sabato 30 agosto si avranno tutte le date ufficiali.
Le avversarie della Fiorentina
SK Rapid-Fiorentina
Fiorentina-Dynamo Kyiv
Mainz-Fiorentina
Fiorentina-AEK Athens
Fiorentina-Sigma Olomouc
Lausanne-Sport-Fiorentina
Il calendario
- Prima giornata: 2 ottobre 2025
- Seconda giornata: 23 ottobre 2025
- Terza giornata: 6 novembre 2025
- Quarta giornata: 27 novembre 2025
- Quinta giornata: 11 dicembre 2025
- Sesta giornata: 18 dicembre 2025
Le date della fase a eliminazione diretta
- Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026
- Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
- Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
- Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
- Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)