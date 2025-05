Conference League, Real Betis-Chelsea non assegna ulteriori posti in Europa: il motivo

La finale di Conference League tra il Real Betis e il Chelsea non assegnerà ulteriori posti per l’Europa

La sfida, che si gioca a Breslavia, in Polonia, vede opporsi le formazioni di Pellegrino e quella di Maresca. Ma c’è la curiosità: come sottolineato, infatti, a prescindere dal risultato finale non verranno assegnati ulteriori posti per l’Europa.

Il motivo? Semplice. Legato alle prestazioni in campionato di Chelsea e Real Betis. La squadra inglese, infatti, ha già conquistato la qualificazione in Champions League, arrivando quarta nella classifica di Premier League dietro a Liverpool, Arsenal e Manchester City.

Discorso simile vale per il Real Betis: la formazione spagnola, infatti, ha concluso il campionato al sesto posto nella classifica de La Liga con 60 punti. Dieci in meno del Villarreal che, con il quinto posto, ha conquistato il pass per la prossima Champions League.

Al termine della prima frazione di gioco, il Real Betis conduce l’incontro sull’1-0 grazie alla rete segnata da Ezzalzouli al 9′.