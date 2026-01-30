Questo sito contribuisce all'audience di

Conference League, il calendario completo dei playoff

Redazione 30 Gennaio 2026
conference-league-trofeo-imago-gpo-interna
Conference League

Il calendario completo delle sfide dei playoff di Conference League

Dopo le ultime sfide della League Phase, venerdì 30 gennaio è stato il giorno dei sorteggi dei playoff di Conference League.

Infatti, come da regolamento, le squadre che si sono classificate dalla 9ª alla 24ª posizione dovranno affrontare i playoff per accedere agli ottavi di finale.

Chi passerà i playoff andrà a sfidare le prime 8 classificate che sono già qualificate alla fase ad eliminazione diretta.

Di seguito ecco il calendario completo delle sfide.

Conference League, il calendario delle gare di andata dei playoff

  • 19/02 18:45 FC Noah-AZ Alkmaar
  • 19/02 18:45 HŠK Zrinjski Mostar-Crystal Palace FC
  • 19/02 18:45 KuPS Kuopio-KKS Lech Poznań
  • 19/02 18:45 SK Sigma Olomouc -FC Lausanne-Sport
  • 19/02 21:00 FC Drita-NK Celje
  • 19/02 21:00 Jagiellonia Białystok-ACF Fiorentina
  • 19/02 21:00 KF Shkëndija-Samsunspor FC
  • 19/02 21:00 Omonoia FC-HNK Rijeka

Conference League, il calendario delle gare di ritorno dei playoff

  • 26/02 18:45 ACF Fiorentina-Jagiellonia Białystok
    26/02 18:45 HNK Rijeka-Omonoia FC
    26/02 18:45 NK Celje-FC Drita
    26/02 18:45 Samsunspor FC-KF Shkëndija
    26/02 21:00 AZ Alkmaar-FC Noah
    26/02 21:00 Crystal Palace FC-HŠK Zrinjski Mostar
    26/02 21:00 FC Lausanne-Sport-SK Sigma Olomouc
    26/02 21:00 KKS Lech Poznań- KuPS Kuopio