Conference League, il calendario completo dei playoff

Il calendario completo delle sfide dei playoff di Conference League
Dopo le ultime sfide della League Phase, venerdì 30 gennaio è stato il giorno dei sorteggi dei playoff di Conference League.
Infatti, come da regolamento, le squadre che si sono classificate dalla 9ª alla 24ª posizione dovranno affrontare i playoff per accedere agli ottavi di finale.
Chi passerà i playoff andrà a sfidare le prime 8 classificate che sono già qualificate alla fase ad eliminazione diretta.
Di seguito ecco il calendario completo delle sfide.
Conference League, il calendario delle gare di andata dei playoff
- 19/02 18:45 FC Noah-AZ Alkmaar
- 19/02 18:45 HŠK Zrinjski Mostar-Crystal Palace FC
- 19/02 18:45 KuPS Kuopio-KKS Lech Poznań
- 19/02 18:45 SK Sigma Olomouc -FC Lausanne-Sport
- 19/02 21:00 FC Drita-NK Celje
- 19/02 21:00 Jagiellonia Białystok-ACF Fiorentina
- 19/02 21:00 KF Shkëndija-Samsunspor FC
- 19/02 21:00 Omonoia FC-HNK Rijeka
Conference League, il calendario delle gare di ritorno dei playoff
- 26/02 18:45 ACF Fiorentina-Jagiellonia Białystok
26/02 18:45 HNK Rijeka-Omonoia FC
26/02 18:45 NK Celje-FC Drita
26/02 18:45 Samsunspor FC-KF Shkëndija
26/02 21:00 AZ Alkmaar-FC Noah
26/02 21:00 Crystal Palace FC-HŠK Zrinjski Mostar
26/02 21:00 FC Lausanne-Sport-SK Sigma Olomouc
26/02 21:00 KKS Lech Poznań- KuPS Kuopio