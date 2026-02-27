Conference League, la Fiorentina affronterà il Rakow
Alle 14:00 il sorteggio degli ottavi UEFA Conference League: la Fiorentina sfiderà una fra Rakow e Strasburgo
Oggi, 27 febbraio, a Nyon si terranno i sorteggi degli ottavi di finale di Conference League. Le 16 squadre qualificate scopriranno il tabellone del torneo e il proprio cammino europeo.
La Fiorentina, unica rappresentante italiana nella competizione, ha ottenuto l’accesso agli ottavi dopo il sofferto playoff contro lo Jagiellonia. Dopo il netto 0-3 dell’andata in Polonia, infatti, la squadra di Vanoli ha rischiato nel ritorno di Firenze e ha dovuto risolvere il doppio confronto ai supplementari.
Nonostante la sconfitta nella gara dei playoff, il periodo resta positivo grazie alla qualificazione e alle due vittorie di fila in campionato. I viola hanno un doppio obiettivo: centrare la salvezza in Serie A e ottenere la terza finale della loro storia in Conference.
Il Rakow, attualmente quinto in Polonia, sarà l’avversario della Fiorentina. Di seguito tutti gli accoppiamenti
Il tabellone degli ottavi di finale
- AZ Alkmaar- Sparta Praga (andata 12 marzo ore 18.45, ritorno 19 marzo ore 21)
- Lech Poznan-Shaktar Donetsk (andata 12 marzo ore 18.45, ritorno 19 marzo ore 21)
- Rijeka-Strasburgo (andata 12 marzo ore 18.45, ritorno 19 marzo ore 21)
- Samsunspor-Rayo Vallecano (andata 12 marzo ore 18.45, ritorno 19 marzo ore 21)
- Celjie-AEK Atene (andata 12 marzo ore 21, ritorno 19 marzo ore 18.45)
- Crystal Palace-AEK Larnaca (andata 12 marzo ore 21, ritorno 19 marzo ore 18.45)
- Sigma Olomunuc-Mainz (andata 12 marzo ore 21, ritorno 19 marzo ore 18.45)
- Fiorentina-Rakow (andata 12 marzo ore 21, ritorno 19 marzo ore 18.45)