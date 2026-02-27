Alle 14:00 il sorteggio degli ottavi UEFA Conference League: la Fiorentina sfiderà una fra Rakow e Strasburgo

Oggi, 27 febbraio, a Nyon si terranno i sorteggi degli ottavi di finale di Conference League. Le 16 squadre qualificate scopriranno il tabellone del torneo e il proprio cammino europeo.

La Fiorentina, unica rappresentante italiana nella competizione, ha ottenuto l’accesso agli ottavi dopo il sofferto playoff contro lo Jagiellonia. Dopo il netto 0-3 dell’andata in Polonia, infatti, la squadra di Vanoli ha rischiato nel ritorno di Firenze e ha dovuto risolvere il doppio confronto ai supplementari.

Nonostante la sconfitta nella gara dei playoff, il periodo resta positivo grazie alla qualificazione e alle due vittorie di fila in campionato. I viola hanno un doppio obiettivo: centrare la salvezza in Serie A e ottenere la terza finale della loro storia in Conference.

Il Rakow, attualmente quinto in Polonia, sarà l’avversario della Fiorentina. Di seguito tutti gli accoppiamenti

Il tabellone degli ottavi di finale

AZ Alkmaar- Sparta Praga (andata 12 marzo ore 18.45, ritorno 19 marzo ore 21)

Lech Poznan-Shaktar Donetsk (andata 12 marzo ore 18.45, ritorno 19 marzo ore 21)

Rijeka-Strasburgo (andata 12 marzo ore 18.45, ritorno 19 marzo ore 21)

Samsunspor-Rayo Vallecano (andata 12 marzo ore 18.45, ritorno 19 marzo ore 21)

Celjie-AEK Atene (andata 12 marzo ore 21, ritorno 19 marzo ore 18.45)

Crystal Palace-AEK Larnaca (andata 12 marzo ore 21, ritorno 19 marzo ore 18.45)

Sigma Olomunuc-Mainz (andata 12 marzo ore 21, ritorno 19 marzo ore 18.45)

Fiorentina-Rakow (andata 12 marzo ore 21, ritorno 19 marzo ore 18.45)