Le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la finale di Conference League tra Real Betis e Chelsea: in palio il sesto trofeo della competizione

Dopo aver battuto ed eliminato dalla competizione rispettivamente Fiorentina e Djurgarden, Real Betis e Chelsea sono pronte per affrontarsi in campo.

La sfida sarà la finale di Conference League, in scena mercoledì 28 maggio 2025 alle ore 21.

Appuntamento allo stadio Wroclaw di Breslavia, in Polonia.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per provare a portare a casa la sesta edizione di questo torneo.

Le formazioni ufficiali per la finale di Conference League tra Real Betis-Chelsea

REAL BETIS (4-2-3-1): Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, R. Rodriguez; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu. A disposizione: Ruibal, Ortiz, Fran Vieites, Lo Celso, Rodriguez, Manu González, Flores, Mendy, García, Perraud, Altimira. Allenatore: Manuel Pellegrini.

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; E. Fernandez, Caicedo; Madueke, Palmer, Neto; Jackson. Nkunku, Sancho, Acheampong, Dewsbury-Hall, Colwill, Bergström, Guiu, Amougou, James, Sánchez, Adarabioyo, George. Allenatore: Enzo Maresca.

Dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La finale di Conference League tra Real Betis e Chelsea, in programma per mercoledì 28 maggio alle 21, sarà trasmessa in diretta tv su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 251) e su Tv8.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di Sky, su Now o sul sito di Tv8.