Conference League, la classifica della League Phase
La classifica della League Phase di Europa League 2025/2026: dov’è posizionata la Fiorentina e tutte le altre squadre
Con il nuovo formato della competizioni europee, partita dopo partita verrà delineata la super classifica delle 36 squadre in lotta per alzare il trofeo a fine stagione.
Al termine delle sei giornate di Conference League, le prime otto accederanno direttamente alla fase successiva, mentre dalla nona alla ventiquattresima posizione verranno svolti i play-off. Saranno direttamente eliminate, infine, le ultime dodici formazioni classificate.
A rappresentare l’Italia c’è la Fiorentina, dopo il sesto posto della scorsa stagione. I viola cercano di sfatare il tabù, dopo aver perso due finali e la semifinale dello scorso anno contro il Real Betis.
Parte il percorso per capire chi succederà al Chelsea, vittorioso nell’ultima edizione proprio contro gli spagnoli. La finale si svolgerà alla Red Bull Arena di Lipsia, il 27 maggio 2026. Chi ci arriverà? La strada è appena iniziata.
- Zrinjski 3
- AEK Larnaca 3
- Sparta Praga 3
- Lech Poznan 3
- Lausanne 3
- Celije 3
- Crystal Palace 3
- Rayo Vallecano 3
- FIORENTINA 3
- Rakow 3
- Shakhtar 3
- Strasburgo 3
- Mainz 3
- Samsunspor 3
- Jagiellonia 3
- Noah 3
- Drita 1
- KuPS 1
- Hacken 1
- Shelbourne 1
- Aberdeen 0
- Slovan Bratislava 0
- Rijeka 0
- Omonia 0
- Legia 0
- Hamrun 0
- AEK Atene 0
- Sigma Olomouc 0
- Dynamo Kiev 0
- Shkendija 0
- Universitatea Craiova 0
- SK Rapid 0
- Shamrock Rovers 0
- Breidablik 0
- Alkmaar 0
- Lincoln 0
Le gare della prima giornata
- KuPS-Drita 1-1
- Lech Poznan-Rapid Vienna 4-1
- Zrinjski-Lincoln 5-0
- Omonia Nicosia-Mainz 0-1
- Rayo Vallecano-Shkendija 2-0
- Jagiellonia-Hamrun Spartans 1-0
- Noah-Rijeka 1-0
- Dinamo Kiev-Crystal Palace 0-2
- Losanna-Breidablik 3-0
- Sparta Praga-Shamrock Rovers 4-1
- Rakow-Universitatea Craiova 2-0
- Shelbourne-Hacken 0-0
- FIORENTINA-Sigma Olomouc 2-0
- Celje-AEK Atene 3-1
- Legia Varsavia-Samsunspor 0-1
- AEK Larnaca-AZ 4-0
- Aberdeen-Shakhtar Donetsk 2-3
- Slovan Bratislava-Strasburgo 1-2