Champions League, com’è il rendimento di Conceicao nella fase a eliminazione? I numeri

Si avvicina il playoff di ritorno di Champions League in cui il Milan è chiamato a ribaltare la sconfitta dell’andata contro il Feyenoord

È in programma per domani sera, 18 febbraio, il playoff di ritorno tra il Milan e il Feyenoord. I rossoneri per passare il turno devono ribaltare la sconfitta per 1-0 dell’andata.

Sei giorni fa, infatti, al De Kuip i biancorossi sono riusciti a strappare la vittoria grazie al gol al 3′ minuto del primo tempo di Igor Paixao.

In campionato, invece, i rossoneri nell’ultima giornata sono riusciti a vincere contro l’Hellas Verona 1-0 grazie alla rete di Santiago Gimenez.

Per Conceicao domani sarà la sesta volta in cui la sua squadra è chiamata a ribaltare un risultato negativo in una gara d’andata della fase a eliminazione diretta di una coppa europea.

Il rendimento nella fase a eliminazione diretta di Conceicao in panchina

Conceicao con il Porto per cinque volte è arrivato alla gara di ritorno della fase a eliminazione diretta di una coppa europea dovendo ribaltare il risultato dell’andata. Solamente una volta, però, la squadra dell’allenatore portoghese è riuscita a passare il turno.

Nella Champions League 2018/2019, infatti, il Porto vincendo 3-1 in casa contro la Roma è riuscito a ribaltare la sconfitta all’Olimpico dell’andata. Negli altri quattro casi, contro Inter, Chelsea e due volte contro il Liverpool, l’allenatore portoghese è stato eliminato dalla competizione.

“Voglio un approccio come se fosse una finale”: le parole di Ibrahimovic

Alla vigilia della gara di Champions League contro il Feyenoord a parlare in conferenza stampa è stato Zlatan Ibrahimovic. Il dirigente del Milan sull’approccio che servirà contro il club olandese ha detto: “Mi aspetto un Milan più concreto e aggressivo: dobbiamo e vogliamo vincere per andare avanti nella competizione. Voglio un approccio come se fosse una finale. Ogni partita è diversa: noi dobbiamo essere concentrati su noi stessi e fare quello che sappiamo fare. Questi momenti sono belli: quando c’è tanto da giocarti è sempre bello per un calciatore“.

