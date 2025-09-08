Le ultime novità sulle condizioni del giocatore della Juventus

Francisco Conceição ha lasciato il ritiro del Portogallo. Il giocatore della Juventus, come comunicato dalla nazionale, ha accusato dei “fastidi muscolari ed è stato dichiarato non idoneo per la partita contro l’Ungheria”.

La nazionale portoghese giocherà martedì alle 19:45, alla Puskas Arena, per affrontare l’Ungheria nel secondo turno del gruppo F di qualificazioni al Mondiale del 2026.

Cristiano Ronaldo e compagni, dunque, non potranno contare su Francisco Conceição che salterà, quindi, il prossimo incontro.

Di seguito il comunicato diramato dal Portogallo.

Portogallo, Conceição lascia il ritiro

La nota della nazionale portoghese inizia così. “Il giocatore ha segnalato problemi muscolari. Francisco Conceição è stato dimesso questo pomeriggio dal ritiro della nazionale a Budapest. Il giocatore ha accusato fastidi muscolari ed è stato dichiarato non idoneo per la partita contro l’Ungheria dal Dipartimento Salute e Performance della FPF”.

Il comunicato prosegue: “Il Portogallo giocherà martedì alle 19:45 alla Puskas Arena contro l’Ungheria nel secondo turno del Gruppo F di qualificazione per la Coppa del Mondo in Canada, Stati Uniti e Messico”.