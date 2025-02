Milan, Conceiçao: “Sfortunati sul gol subito. Ma abbiamo ancora 90′ a disposizione”

Le parole dell’allenatore del Milan al termine della partita d’andata col Feyenoord

Parte in salita la doppia sfida del Milan col Feyenoord ai playoff di Champions League. I rossoneri escono sconfitti per 1-0 dal “De Kuip” di Rotterdam.

Decisivo, ai fini del risultato, il gol di Paixao arrivato al terzo minuto di gioco, a cui il Milan non è riuscito a rispondere.

Ancora tutto aperto per il passaggio agli ottavi, per cui i rossoneri avranno bisogno di una vittoria a San Siro per portare almeno ai tempi supplementari la gara di ritorno.

Al termine del match d’andata, Sergio Conceiçao ha parlato della partita dei suoi ai microfoni di Prime Video.

Milan, Conceiçao: “Ci sono ancora 90′”

Conceiçao ha iniziato parlando della partita: “Abbiamo ancora novanta minuti da fare. Eravamo in questo ambiente complicato. Loro sono stati molto aggressivi e hanno vinto molti duelli. Quando è così diventa più difficile vincere la partita. Abbiamo avuto le occasioni per uscire da qui almeno con un pareggio ma non abbiamo approfittato delle occasioni che abbiamo avuto. Siamo stati sfortunati sul gol subito”.

Poi ha proseguito: “Loro avevano tanta ampiezza di gioco. Sapevamo della loro forza. Loro hanno vinto tutti e duelli e questo fa la differenza. I giocatori devono vedere questa partita e capire in che cosa bisogna migliorare. Ci sono cose da migliorare per vincere e andare agli ottavi che è un nostro obiettivo”.

Conceiçao: “Sono motivato a dare il meglio di me”

L’allenatore rossonero ha poi aggiunto: “A livello emotivo io sono sempre molto motivato a dare tutti i giorni il meglio di me stesso. La qualità di un giocatore non è solo la qualità tecnica. Ci sono tante caratteristiche che un giocatore deve avere per essere di alto livello”.

Infine, ha concluso: “Abbiamo avuto tanti palle negli ultimi 30 metri e le dovevamo gestire in altro modo. A livello emozionale e a livello di motivazioni dobbiamo essere sempre al top”.

