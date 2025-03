Le parole di Sergio Conceicao sul suo futuro come allenatore del Milan e sui possibili nomi che stanno circolando per sostituirlo.

Sfruttando la pausa del campionato per via degli impegni delle nazionali, l’allenatore del Milan Sergio Conceicao ha preso parta al Coimbra Football Congress 2025.

“Volevo andare in uno dei campionati più forti del mondo. Ho il sogno e l’obiettivo di vincere la Champions League e per questo ho scelto il mio attuale club. Sapevo le difficoltà che avrei incontrato, in un contesto in cui non ho scelto la squadra, in cui non ho tempo per allenarmi e con l’obbligo di vincere. Tuttavia, è un club storico che può darmi la possibilità di avvicinarmi a uno degli obiettivi della mia carriera, dopo aver vinto tanto in Portogallo”, ha spiegato così la sua scelta di venire in Serie A il portoghese.

Conceicao poi ha analizzato la tendenza degli ultimi anni dei suoi colleghi, nel mondo in cui interpretano la fase di possesso.

“Oggi a tutti piace costruire da dietro. Anche a me piace giocare in ampiezza, ma per questo servono giocatori in grado di farlo. Al Porto avevo un portiere fantastico che lo rendeva possibile, e anche al Milan ne ho uno. In 30 giorni abbiamo giocato nove partite. Non abbiamo avuto tempo per allenarci, il che è estremamente difficile e significa che non riesco a dare la mia identità alla squadra”, ha dichiarato.

Milan, le parole di Conceicao sul suo futuro

Sergio Conceicao non si è nemmeno nascosto nel parlare delle voci che vedono altri allenatori in lizza per la panchina del Milan a partire dalla prossima stagione.

“Dopo aver vinto la Supercoppa contro l’Inter, abbiamo pareggiato contro il Cagliari con un errore individuale, come capita. Da allora, ogni giorno accostano nuovi allenatori al club. Un allenatore non deve solo capire il calcio. Se conosci solo il calcio, non sai nulla. Per un periodo della mia vita ho dovuto aiutare la mia famiglia dal punto di vista economico. Sono andato ad aiutare un cugino a vendere al mercato. Ero un introverso, ma quel periodo mi ha reso quello che sono oggi. Vivete la vita con passione e tenetevi stretto ogni episodio della vostra vita”, ha concluso.