Milan-Feyenoord, il rendimento di Conceiçao dopo aver perso l’andata

Il Milan di Sergio Conceiçao chiamato a rimontare il Feyenoord nel ritorno dei playoff di UEFA Champions League: i precedenti del portoghese

Alle 18:45, il Milan ospiterà il Feyenoord nella gara di ritorno dei playoff di UEFA Champions League: si riparte dall’1-0 dell’andata, firmato da Paixao.

I rossoneri (Clicca qui per la probabile formazione) dovranno rimontare la squadra olandese per staccare il pass per gli ottavi di finale.

Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana, Sergio Conceiçao vuole continuare la rimonta in campionato e andare avanti in UEFA Champions League.

Il portoghese, però, non ha precedenti molto positivi nella competizione quando una sua squadra doveva rimontare. Ecco tutti i casi.

Milan-Feyenoord, i precedenti di Sergio Conceiçao

Impeccabile in gara secca fin qui (due vittorie su due in Supercoppa Italiana e primo trofeo conquistato), Sergio Conceiçao ha iniziato con una sconfitta il playoff di UEFA Champions League. Nella competizione, per 5 volte una sua squadra (il Porto) ha perso la gara d’andata. In quattro occasioni, non si è riusciti a rimontare.

È successo negli ottavi di finale della stagione 2022/23: dopo aver perso a San Siro contro l’Inter, il Porto non è andato oltre lo 0-0 al ritorno. Per due volte, invece, è uscito ai quarti di UEFA Champions League. Nel 2018/19, il Porto ha perso 2-0 ad Anfield contro il Liverpool, poi è caduto 1-4 all’Estadio do Dragao. Nel 2021/22, invece, ha perso 0-2 in casa con il Chelsea e poi ha vinto 0-1 allo Stamford Bridge. L’unica volta in cui il Porto di Sergio Conceiçao ha rimontato la sconfitta dell’andata è stata nella stagione 2018/19. Negli ottavi di finale di UEFA Champions League, il Porto aveva perso 2-1 all’Olimpico contro la Roma, ma poi ha staccato il pass per la qualificazione imponendosi 3-1 in casa. I tifosi del Milan si augurano che questo precedente possa essere ben augurante.

