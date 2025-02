Milan, Conceiçao non parla in conferenza stampa: il motivo

L’allenatore del Milan, Sergio Conceiçao, non parla alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona che si giocherà a San Siro: il motivo

Dopo aver perso contro il Feyenoord nell’andata dei playoff di UEFA Champions League, Sergio Conceiçao ha lasciato la conferenza stampa dopo una sola domanda (Qui per la notizia completa).

Ora i rossoneri sono chiamati al riscatto e l’occasione arriverà domani, sabato 15 febbraio.

Alle ore 20:45, infatti, il Milan di Sergio Conceiçao ospiterà l’Hellas Verona di Paolo Zanetti nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A.

Alla vigilia della gara, l’allenatore portoghese non parlerà nella classifica conferenza stampa.

Milan-Hellas Verona, Conceiçao non parla in conferenza stampa

A pochi giorni dalla sconfitta nella gara d’andata dei playoff di UEFA Champions League, il Milan torna in campo. A San Siro arriva l’Hellas Verona di Paolo Zanetti. Punti pesanti per entrambe le squadre. I rossoneri puntano a riavvicinarsi al quarto posto, occupato dalla Lazio. I gialloblù, invece, vogliono allontanarsi dalla zona retrocessione.

Alla vigilia della sfida, in programma sabato 15 febbraio con fischio d’inizio alle ore 20:45, Sergio Conceiçao non parlerà in conferenza stampa. Il motivo? I troppi impegni ravvicinati del Milan hanno spinto l’allenatore rossonero a non prendere parte al consueto appuntamento con i giornalisti. Nessuna conseguenza, quindi, di quanto accaduto in Olanda lo scorso mercoledì. Dopo la sconfitta per 1-0 firmata da Paixao, Sergio Conceiçao aveva lasciato la conferenza stampa post Feyenoord-Milan dopo aver risposto a una sola domanda.

