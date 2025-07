Juventus, la priorità è tenere Conceiçao: si lavora a una nuova offerta

La Juventus non molla Francisco Conceiçao: si lavora per una nuova offerta per confermare l’attaccante.

La Juventus non ha intenzione di mollare Francisco Conceiçao. Il giovane talento portoghese, classe 2002, resta la prima scelta della dirigenza bianconera.

Già circa due settimane fa, la Juve aveva presentato una prima offerta al Porto per il cartellino dell’esterno offensivo. Una proposta che non aveva convinto i portoghesi, intenzionati a incassare l’intera clausola rescissoria da 30 milioni di euro.

Ora la Juventus sta preparando una nuova proposta, più vicina alle richieste del club portoghese, per cercare di chiudere l’operazione e assicurarsi a titolo definitivo il talento cresciuto nel vivaio del Porto.

Resta comunque sullo sfondo anche un’alternativa di prestigio: Jadon Sancho. L’esterno inglese, di rientro al Manchester United dopo il prestito al Chelsea, è considerato il piano B qualora la trattativa per Conceição dovesse complicarsi. Ma in questo momento, la priorità per la Juve è chiara: provare a chiudere con Francisco Conceição.

La Juve lavora per tenere Conceiçao: si insisterà anche per Kolo Muani

Non solo: la Juventus non vuole rinunciare anche a Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, in prestito dal Paris Saint-Germain, è considerato importante per l’attacco di Igor Tudor, e la dirigenza sta già lavorando per trattenerlo un altro anno. Il club bianconero ha intenzione di insistere con il PSG per ottenere un nuovo prestito per la stagione 2025-26. L’idea è di confermare il classe 1998, che a Torino ha saputo ritagliarsi un ruolo importante grazie alla sua velocità, alla capacità di attaccare la profondità e al contributo in termini di gol e assist.

Arrivato a gennaio dal Paris Saint-Germain, Kolo Muani ha accettato la sfida bianconera con entusiasmo. Il suo rendimento con la Juve ha convinto sia la società che l’allenatore a chiedere la sua conferma per un’altra stagione. Dopo l’arrivo di Jonathan David, la Juventus cerca di confermare un giocatore importante per Igor Tudor.