Juventus-Conceição, accordo raggiunto. La conferma arriva anche dal calciatore

Le ultime novità sul futuro del calciatore bianconero

Francisco Conceição ha raggiunto l’accordo con la Juventus.

L’esterno portoghese, che nella sua parentesi in bianconero ha segnato sette gol e sei assist in 40 partite, si appresta a tornare nuovamente in Italia.

Tutto definito, dunque, per Conceição che si appresta a vestire nuovamente la maglia della Juventus.

Il calciatore ha giocato anche il Mondiale per Club con i bianconeri: nelle tre uscite ufficiali il portoghese ha segnato due gol.