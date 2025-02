Milan, Conceição: “Se siamo sempre solidi e compatti possiamo divertirci in campo”

Le parole dell’allenatore del club rossonero dopo il successo esterno contro l’Empoli per 0-2

Termina 0-2 la partita tra Empoli e Milan, match valido per la 24esima giornata di Serie A.

Dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0, la ripresa ha regalato due espulsioni (una per parte) e altrettanti gol.

Prima rete in maglia rossonera, e nel campionato italiano, per Santiago Gimenez.

Queste, le parole di Sérgio Conceição al termine della gara.

Milan, Conceição: “Pareggiare qui è come perdere 2 punti”

L’allenatore del club rossonero ha esordito così: “La nostra linea difensiva è molto importante per la compattezza della nostra squadra. Stiamo lavorando molto sui dettagli. Le 3 sostituzioni? La tentazione era quella di mettere un difensore al posto di un attaccante: ma non l’ho fatto, ho rischiato perché volevo vincere la partita. Pareggiare in un club come il Milan è come perdere 2 punti”.

Conceição ha poi proseguito: “Gimenez è un ragazzo di qualità e può dare molte soluzioni alla squadra. Tutti i giocatori davanti sono bravi quando hanno la palla, ma c’è da fare un lavoro anche senza. Se noi siamo compatti e solidi come collettivo, ci divertiamo e vinciamo più partite”.