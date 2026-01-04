Conceição festeggia le 600 panchine con una vittoria: è la quinta di fila con l’Al Ittihad

Tutte le statistiche dell’allenatore portoghese

Sérgio Conceição festeggia le 600 partite da allenatore al meglio: nel giorno di questo importante traguardo, infatti, il portoghese ha vinto la quinta partita consecutiva con l’Al Ittihad.

Nel suo percorso Conceição – con Olhanense, Coimbra, Braga, Vitória Guimarães, Nantes, Porto, Milan e Al-Ittihad – ha conquistato 12 titoli in 13 anni di carriera. Praticamente un titolo all’anno. “Grazie a tutti coloro che sono stati al mio fianco in questo cammino”, ha dichiarato dopo la vittoria per 1-0 contro l’Al-Taawoun.

Più nel dettaglio l’allenatore ha vinto 3 Liga Portugal, 4 Taça de Portugal, 1 Taça de Liga e 3 Supertaça Cândido de Oliveira. A questi, va aggiunta la Supercoppa Italiana vinta nella stagione 2024/25 con il Milan.

Per quanto riguarda i premi personali, per ben 3 volte – al Porto – Conceição è stato premiato come miglior allenatore della stagione (2017/18; 2019/20; 2021/22). Per 10 volte è stato premiato come miglior allenatore del mese. Nelle 600 partite da allenatore in tutte le competizioni, Conceição ha raccolto 365 vittorie, 112 pareggi e 123 sconfitte. Dunque, una percentuale di successi del 60,83% e di sconfitte del 20,5%.