Sérgio Conceição riparte dall’Arabia Saudita: è il nuovo allenatore dell’Al-Ittihad

Nuova avventura in panchina per Sérgio Conceição, che ha terminato la sua avventura al Milan con la fine della stagione 2025/26.

L’ex Porto, a distanza di qualche mese, ha trovato un’altra squadra da allenatore. Si tratta dell’Al-Ittihad, in cui giocano Benzema, Kanté e Aouar. Ma anche Fabinho, Diaby, Danilo Pereira e l’ex Milan Simic.

La squadra in chi hanno allenato anche Blanc, Gallardo e Nuno Espírito Santo ha iniziato la SPL 3 vittorie e 1 sconfitta in 4 giornate.

I punti in classifica sono 9, e il primo posto – attualmente occupato dall’Al-Nassr di Ronaldo – si trova a -3.