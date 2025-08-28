Atalanta, pronta la prima offerta per Comuzzo
In caso di uscita del difensore, la Fiorentina spinge per Lindelof
L’Atalanta, nella giornata di oggi, venerdì 29 agosto, presenterà alla Fiorentina la prima offerta ufficiale per Pietro Comuzzo.
Il difensore classe 2005 ha rifiutato l’Al-Hilal di Simone Inzaghi ma potrebbe comunque cambiare squadra.
L’Atalanta fa sul serio anche se la richiesta della Fiorentina è di almeno 30 milioni di euro.
In caso di uscita del difensore, la Fiorentina proverà a chiudere subito per lo svedese.