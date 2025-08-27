Questo sito contribuisce all'audience di

Comuzzo verso il no all’Al-Hilal

Gianluca Di Marzio 27 Agosto 2025
Pietro Comuzzo - IMAGO
Pietro Comuzzo verso il no all’Al Hilal: il club arabo ha offerto 35 milioni di euro alla Fiorentina per il difensore italiano

Era attesa per oggi, 27 agosto, la risposta di Pietro Comuzzo all’Al Hilal. Il difensore italiano va verso il no al club saudita che aveva offerto 35 milioni di euro per lui alla Fiorentina.

Nonostante la grande offerta il classe 2005 in questo momento preferisce continuare a giocare in Italia.

Ora l’Al Hilal, allenato da Simone Inzaghi, virerà su altri obiettivi per quanto riguarda il reparto difensivo.

Comuzzo nella scorsa stagione con i viola ha collezionato tra tutte le competizioni 44 presenze.