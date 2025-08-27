Comuzzo verso il no all’Al-Hilal
Pietro Comuzzo verso il no all’Al Hilal: il club arabo ha offerto 35 milioni di euro alla Fiorentina per il difensore italiano
Era attesa per oggi, 27 agosto, la risposta di Pietro Comuzzo all’Al Hilal. Il difensore italiano va verso il no al club saudita che aveva offerto 35 milioni di euro per lui alla Fiorentina.
Nonostante la grande offerta il classe 2005 in questo momento preferisce continuare a giocare in Italia.
Ora l’Al Hilal, allenato da Simone Inzaghi, virerà su altri obiettivi per quanto riguarda il reparto difensivo.
Comuzzo nella scorsa stagione con i viola ha collezionato tra tutte le competizioni 44 presenze.