Milan, il piano per Comotto: si va verso il prestito (valorizzato) allo Spezia

Il piano del Milan per Christian Comotto

Lo Spezia ha messo gli occhi su un giovane talento rossonero. Si tratta di Christian Comotto, centrocampista classe 2008 reduce da una grande stagione con la Primavera del Milan. La trattativa tra il club ligure e il Milan è già impostata, e la strada che dovrebbe portare il giovane Comotto a vestire la maglia dello Spezia sembra essere già tracciata, salvo sorprese.

Prima della sua eventuale nuova avventura in Serie B, però, Comotto partirà con il Milan per la tournée pre-stagionale su richiesta dello stesso Massimiliano Allegri, che è rimasto particolarmente colpito dal talento del ragazzo già dai suoi primi allenamenti con la squadra.

Al rientro in Italia dalla tournée, il piano del Milan per lui è un prestito secco allo Spezia. Si dovrebbe inoltre prevedere una scaletta di premi per la valorizzazione, in base a presenze o eventuali gol e assist.

Il centrocampista classe 2008 ha sempre giocato da sottoetà sin dai primi anni, e ora, dopo una grande stagione con la formazione Primavera, si sente pronto per il grande salto in Serie B. Lo farà – con ogni probabilità – in una piazza importante come lo Spezia del direttore Stefano Melissano, che ha già dimostrato di saper lavorare bene con i giovani – il caso di Pio Esposito fa scuola.