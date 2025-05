Damien Comolli si dimette dalla presidenza del Tolosa: andrà alla Juventus

Prosegue la rivoluzione societaria della Juventus, pronta ad accogliere una nuova figura in arrivo dalla Francia. Si tratta di Damien Comolli (scopri qui chi è) che, come riportato da L’Equipe, si è dimesso dal ruolo di presidente del Tolosa, che ricopriva dal 2020.

Già la prossima settimana sarà in Italia per iniziare la propria avventura in bianconero, firmando un contratto triennale.

Nell’ambito di questa ristrutturazione societaria a Giorgio Chiellini andranno più poteri, mentre tornerà Matteo Tognozzi nell’area scounting o in quella sportiva, dopo la parentesi in Spagna al Granada.

Sempre più avviato, quindi, questo rinnovamento.