Dall’arrivo alla Juventus fino alla nuova stagione. Damien Comolli è pronto a vivere il suo primo campionato da direttore generale dei bianconeri.

Il dirigente, lo scorso 4 giugno, è entrato in società assumendo il ruolo di DG, con riporto diretto al Chief Executive Officer Maurizio Scanavino.

Comolli ha parlato del momento che sta vivendo la Juventus ai microfoni di Sky Sport: “Non ci sono problemi o cose che vanno. Il potenziale del club è incredibile. Con rispetto per gli altri, ma un’attrattività del genere l’ho vista solo al Liverpool. Ogni persona nel mondo parla della Juventus. Vogliamo convincere le persone che siamo una squadra che può tornare a vincere, abbiamo grande potenziale. Non ci diamo scadenze ma la base è ottima. Un paragone con una squadra simile alla nostra? Il Liverpool per la sua attrattività, lavorare qui non è difficile. Non prometto di vincere subito ma stiamo lavorando per farlo, questa è la sfida“.

Il direttore generale ha poi aggiunto sul mercato: “Vlahovic può partire alla giusta offerta, siamo d’accordo. Kolo Muani vuole tornare a giocare con noi, ci stiamo lavorando. Con David e Vlahovic non abbiamo ansia, vedremo“.

Comolli ha proseguito tornando sul caso Douglas Luiz: “Il giocatore ha mancato di rispetto ai suoi compagni. Tutti devono rispettare la maglia che indossano. Ha poi chiesto scusa a tutti, giocatori, allenatori e a me“.

Per poi parlare di Weah: “Vuole andare al Marsiglia, ma nel calcio non si può scegliere una squadra perché se non arriva l’offerta giusta, si resta ai margini. E l’offerta non è ancora arrivata“.