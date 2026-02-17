Le parole di Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus nel pre partita della sfida di Champions League contro il Galatasaray

L’amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della partita contro il Galatasaray, valida per l’andata del play off di Champions League.

Di seguito le sue dichiarazioni: “Inibizione? Rispetto sempre le decisioni dei giudici. Aspettiamo di leggere il verdetto e poi prenderemo le nostre decisioni. Io mi adeguerò, la mia reazione è stata eccessiva e mi dispiace se ho offeso qualcuno. Io sono qui per difendere il mio club. Quello che abbiamo subito è un’ingiustizia comunque.”

Ha poi aggiunto: “Marotta? Non voglio rispondere, non voglio più parlare del passato. Per me Giorgio è un dirigente tanto talentuoso quanto lo fosse in campo. Rappresenta il presente e il futuro della Juventus. Più giovani saranno i dirigenti meglio sarà per il calcio italiano”.

Sulle parole di Bastoni ha dichiarato: “Non posso commentare, a noi dispiace molto per Kalulu è lui che è stato squalificato ingiustamente.”

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO