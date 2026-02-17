Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, Comolli: “Le scuse di Bastoni? Non posso commentarle, a noi dispiace per Kalulu”

Redazione 17 Febbraio 2026
Juventus, Comolli (imago)

Le parole di Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus nel pre partita della sfida di Champions League contro il Galatasaray

L’amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della partita contro il Galatasaray, valida per l’andata del play off di Champions League.

Di seguito le sue dichiarazioni: Inibizione? Rispetto sempre le decisioni dei giudici. Aspettiamo di leggere il verdetto e poi prenderemo le nostre decisioni. Io mi adeguerò, la mia reazione è stata eccessiva e mi dispiace se ho offeso qualcuno. Io sono qui per difendere il mio club. Quello che abbiamo subito è un’ingiustizia comunque.”

Ha poi aggiunto: Marotta? Non voglio rispondere, non voglio più parlare del passato. Per me Giorgio è un dirigente tanto talentuoso quanto lo fosse in campo. Rappresenta il presente e il futuro della Juventus. Più giovani saranno i dirigenti meglio sarà per il calcio italiano”.

Sulle parole di Bastoni ha dichiarato: “Non posso commentare, a noi dispiace molto per Kalulu è lui che è stato squalificato ingiustamente.”

