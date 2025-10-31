Juventus, Comolli: “La scelta di Spalletti è arrivata in maniera unanime”

Damien Comolli (Imago)

Damien Comolli, direttore generale della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa.

È lo Spalletti-Day in casa Juventus: dopo l’esonero di Igor Tudor, è l’ex CT il nuovo allenatore bianconero.

Nella conferenza stampa di presentazione, oltre a Spalletti, ha parlato anche Damien Comolli, direttore generale del club bianconero.

Futuro in dirigenza, la stagione da rimettere in piedi e il futuro della Juventus.

Di seguito le parole del direttore generale bianconero.

Juventus, le parole di Comolli

“Siamo veramente lieti di accettare il servizio di Spalletti per diverse ragioni. Lui è un grande esperto di calcio italiano, conoscete la sua carriera e la sua capacità di essere di successo”

“Lui è la persona che può portare avanti il brand della Juventus. Abbiamo sottoscritto un contratto fino alla fine della stagione con opzione di poter prolungare. Sia io che lui abbiamo preso un accordo, a fine stagione ci siederemo a un tavolo per decidere come continuare. Siamo molto lieti di averlo con noi”.

“Abbiamo scelto Spalletti in maniera unanime”

“Abbiamo preso questa scelta per diversi motivi. Io e gli altri membri dello staff sentivamo che la squadra avesse bisogno di un nuovo allenatore, e in maniera unanime abbiamo deciso che Spalletti fosse il candidato perfetto per iniziare una nuova avventura. Il fatto che tutti fossimo allineati è stata una cosa molto importante nel processo decisionale. Non c’è neanche un centimetro di distanza tra di noi”.

“La ricerca per il direttore sportivo è ancora in corso, siamo in una fase di short list e stiamo raggiungendo il nostro obiettivo. La ricerca è ancora attiva”.

Sul mercato, Comolli ha dichiarato: “Abbiamo parlato con Spalletti del discorso mercato. Se ci sono giocatori che lasceranno cercheremo di rimpiazzarli, ma al momento non pensiamo al mercato. Sono rilassato per quanto riguarda i nuovi arrivati, mi fido di loro e so che sono degli ottimi giocatori. Siamo contenti e lieti di vedere come stanno performando, bisogna parlare tra diversi mesi del loro rendimento e poi vedremo se avranno avuto successo”.