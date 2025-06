Le parole del nuovo direttore generale della Juventus: tutti gli annunci di Comolli in conferenza stampa.

Damien Comolli si presenta alla Juventus e i suoi tifosi. Il nuovo direttore generale bianconero è intervenuto in conferenza stampa per parlare dei progetti e non solo.

Il dirigente vanta un passato con diversi club europei come l’Arsenal, il Tottenham, il Liverpool, il Fenerbahçe e, più recentemente, il Tolosa in Francia.

Comolli ha esordito: “È un onore per me ricoprire il ruolo di direttore generale della Juventus. Sono cresciuto seguendo questo club, ammirandone i grandi campioni e l’organizzazione vincente che lo contraddistingue. La Juventus è sempre stata un modello di riferimento. Ricordo quando, da scout, venivo al Delle Alpi e ho sempre apprezzato profondamente la cultura di questo club”.

Poi, ha confermato Igor Tudor: “Voglio confermare che Tudor sarà l’allenatore anche nella prossima stagione. Gliel’ho già comunicato e stiamo lavorando insieme. Sappiamo di essere un club di grande prestigio e ci sono molte speculazioni, ma ribadisco con fermezza che Tudor rimarrà alla guida della squadra. Cosa mi ha convinto? Quando era al Marsiglia mi ha battuto due volte (ride, ndr). Ha fatto un lavoro eccezionale con loro”.

Juventus, Comolli: “Chiellini? Lavorerà a stretto contatto con noi”

La Juventus è fiduciosa sul prolungamento del contratto di Kolo Muani, che giocherà il Mondiale per Club: “Un’altra novità riguarda Kolo Muani: abbiamo raggiunto un accordo con il PSG per il suo ingaggio e lui sarà con noi al Mondiale per Club. Per la prossima stagione non c’è ancora un’intesa definitiva, ma sono ottimista perché il PSG non ha chiuso le porte e Kolo Muani desidera restare al nostro fianco“.

Poi, ha parlato del ruolo di Chiellini: “Oltre ad essere un punto di riferimento sul campo, collaborerò strettamente sia per gli aspetti sportivi che commerciali. Potrei parlarne per minuti, dato che abbiamo condiviso esperienza nel comitato UEFA, e sarà lui a occuparsi di questo ambito specifico. Anche il ruolo del fratello sarà importante. Io e Giorgio lavoreremo insieme non solo sul piano calcistico ma anche su quello commerciale, in un rapporto molto proficuo. Chiellini però non si occuperà del mercato”.

Sui nuovi ruoli: “Per quanto riguarda la gestione degli acquisti e delle giovanili, vorrei assumere due figure: un direttore sportivo che si occupi dei trasferimenti e tenga d’occhio le nostre squadre giovanili, e un direttore tecnico. Abbiamo riflettuto a lungo con la società e riteniamo che questa sia la struttura ideale. Ho già in mente i profili adatti per questi ruoli, ma vogliamo prenderci il tempo necessario per fare scelte ponderate, senza fretta”.

Comolli: “Vlahovic? Devo prima parlargli”

Sul futuro di Vlahovic: “Ho parlato con Dusan la settimana scorsa. Lui tornerà a breve qui e devo chiedergli cosa ha in mente. È un top player, alcune cose non hanno funzionato dall’inizio di gennaio. Mi rendo conto che non sia abbastanza quello che ha fatto. Devo prima parlare con lui e capire le sue sensazioni. Dipende da ciò che vuole”.

Sul metodo di lavoro: “Lavoro con i dati da 25 anni. Quando una società si rivolge a me, lo fa perché si aspetta che io possa portare la mia esperienza con i dati. Dobbiamo prendere decisioni razionali, non siamo tifosi, loro devono sostenere la squadra emotivamente. I campionati inglesi sono basati sui dati, e noi li metteremo in pratica”.

Come deve fare la Juventus per vincere? “Vedrete la mia faccia spesso in questa stagione. Sul mercato sono più riservato. Abbiamo un’idea sul come cambiare la rosa, senza stravolgerla”.