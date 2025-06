Como-Yeremay, manca l’accordo per l’ingaggio

Yeremay Hernandez (Imago)

Prosegue la trattativa tra il Como e il Deportivo de La Coruña per Yeremay, ma manca ancora l’accordo definitivo

Dopo aver chiuso il campionato al decimo posto, Il Como inizia a programmare la prossima stagione. Si sta lavorando per regalare a Cesc Fabregas un nuovo rinforzo offensivo.

Il profilo individuato, che già da tempo è sul taccuino della società, risponde al nome di Yeremay Hernandez del Deportivo de La Coruña.

Già nei mesi scorsi Cesc Fabregas non ha nascosto l’apprezzamento per il classe 2002 spagnolo.

Manca ancora l’accordo definitivo sull’ingaggio, ma il Como va avanti pronto a pagare la clausola rescissoria da 35 milioni per il ragazzo spagnolo.

Como su Yeremay: i numeri stagionali dello spagnolo

Ala sinistra di nazionalità spagnola, Yeremay Hernandez è capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Nella stagione appena conclusa il classe 2002 ha raccolto 39 presenze con la maglia del Deportivo de La Coruña, segnando 15 gol e 5 assist.

Il Como sta continuando a lavorare per trovare l’accordo sull’ingaggio dell’ala spagnola e portare in Italia uno dei nuovi talenti della Spagna Under 21.