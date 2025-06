Como, accordo per Yeremay. Domani la giornata chiave

Il Como ha raggiunto un accordo con Yeremay. Domani la giornata chiave per chiudere il trasferimento del classe 2002

Accordo totale tra il Como e Yeremay Hernandez, ala classe 2002 di proprietà del Deportivo La Coruna. Nonostante ciò, il calciatore non ha ancora deciso se lasciare il club in cui è cresciuto. La società italiano non aspetterà oltre le 24/48 ore, quindi la giornata di domani 10 giugno sarà quella chiave per gli sviluppi futuri dell’affare.

In stagione, il numero 10 dei biancazzurri ha segnato 15 gol in 39 partite in LaLiga2.