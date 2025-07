Como, terminate le visite di Jacobo Ramon | VIDEO

Le immagini del difensore spagnolo al termine delle visite mediche.

Terminate le visite mediche di Jacobo Ramon che diventerà presto ufficialmente un nuovo giocatore del Como.

Il difensore classe 2005 è pronto a vivere la sua prima esperienza in Serie A dopo gli anni passati in Spagna con la camiseta del Real Madrid.

Come anticipato negli scorsi giorni, lo spagnolo arriva con una formula simile a quella utilizzata per Nico Paz. Acquisto a titolo definitivo del Como per una cifra di 2,5 milioni di euro.

I Blancos però, avranno a disposizione per i prossimi 3 anni la possibilità di ricomprarlo per 8 milioni di euro, oltre al 50% della possibile futura rivendita.