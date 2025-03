Como-Venezia, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e gli 11 scelti da Fabregas e Di Francesco per la partita di campionato tra Como e Venezia

La 28esima giornata di Serie A, dopo l’anticipo di Cagliari-Genoa, proseguirà con la sfida del Sinigaglia tra Como e Venezia.

Si tratta di un importante match per entrambe le formazioni, soprattutto in ottica salvezza.

Il Como si trova infatti al 13° posto in classifica con 28 punti, ma solo a +6 dall’Empoli terzultimo. Il Venezia, invece, diciannovesimo con 18 punti.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida.

Come arrivano le due squadre

Il Como di Fabregas ha raccolto 6 punti nelle ultime 5 di Serie A, frutto di due vittorie consecutive contro Napoli e Fiorentina. Al momento i biancoblù si trovano al tredicesimo posto con 28 punti, con un leggero distacco dalla parte più bassa della classifica.

Il Venezia viene invece da due pareggi consecutivi per 0-0 contro Lazio e Atalanta, e occupa momentaneamente il 19° posto con 18 punti. A pesare però in casa arancioneroverde è sicuramente il dato sui gol segnati: appena due negli ultimi 5 incontri.

Le formazioni ufficiali di Como-Venezia

COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Fellipe Jack, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Strefezza, Paz; Diao . Allenatore: Cesc Fabregas.

A disposizione: Vigorito, Reina, Iovine, Alli, Gabrielloni, Cutrone, Douvikas, Dossena, Fadera, Moreno, Ikoné, Engelhardt, Braunoder, Van Der Brempt.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Kike Pérez, Ellertsson; Oristanio, Maric . Allenatore: Eusebio Di Francesco.

A disposizione: Joronen, Grandi, Haps, Busio, Zampano, Gytkjaer, Yeboah, Marcandalli, Conde, Fila, Bjarkason, Carboni, El Haddad, Doumbia.

Como-Venezia, dove vedere in tv e streaming

La gara tra Como e Venezia, valida per la 28esima giornata di Serie A, in programma sabato 8 marzo alle ore 15 sarà visibile in esclusiva tv e streaming su DAZN.